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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

В Канаде настаивают на передаче Ираном Франции черных ящиков сбитого самолета

В Оттаве считают, что Франция обладает необходимыми техническими средствами для расшифровки черных ящиков

МЮНХЕН, 14 февраля. /ТАСС/. Власти Канады, Афганистана, Великобритании, Швеции и Украины по-прежнему настаивают на том, чтобы Иран передал Франции черные ящики украинского самолета, по ошибке сбитого в небе над Тегераном. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба канадского МИД по итогам встречи в Мюнхене министра иностранных дел Канады Франсуа-Филиппа Шампаня и главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.

"Министры обсудили ситуацию с расшифровкой черных ящиков рейса PS752. Министр Шампань напомнил, что страны-члены Международной координационной группы по-прежнему считают, что Иран должен использовать для [расшифровки черных ящиков] возможности Франции, которая обладает необходимыми техническими средствами для проведения этой работы", - сказали в пресс-службе. Также Шампань и Зариф затронули тему компенсаций родственникам погибших со стороны Ирана, которая должна соответствовать международным стандартам.

Ранее Канада, Афганистан, Великобритания, Швеция и Украина создали специальную группу, которая будет оперативно доводить до родственников погибших всю информацию о ходе расследования причин катастрофы и заниматься оказанием необходимой им помощи.

Самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" 8 января потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана 11 января распространил заявление, в котором признал, что самолет был по ошибке сбит расчетом противовоздушной обороны страны.

Теги
ИранКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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