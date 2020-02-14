Сенаторы США заверили, что скандал с импичментом Трампа не навредит отношениям с Украиной

КИЕВ, 14 февраля. /ТАСС/. Американские сенаторы Кристофер Мерфи (демократ, от штата Коннектикут), Джон Баррассо (республиканец, от штата Вайоминг) и Рон Джонсон (республиканец, от штата Висконсин) предложили Украине оставить в прошлом скандальную ситуацию вокруг импичмента президента США Дональда Трампа. Об этом они заявили после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в пятницу.

"Мы уверены, что Зеленский никаким образом не хочет быть вовлечен во внутреннюю политику США. Мы хотим, чтобы вопрос импичмента остался позади", - заявили они журналистам по итогам встречи с украинским лидером.

Как пояснили в посольстве США на Украине, сенаторы приехали на встречу с Зеленским, чтобы укрепить "непоколебимую двухпартийную поддержку Украины со стороны США". Кроме прочего, они заверили, что продолжат усилия по увеличению объемов военной помощи.

В свою очередь Зеленский поблагодарил сенаторов за поддержку и помощь со стороны США. "Президент выразил Соединенным Штатам благодарность за финансовую, военную и техническую помощь", - проинформировал офис президента Украины, добавив, что стороны на встрече "отметили приоритетность антикоррупционной реформы и сотрудничества с Международным валютным фондом".

В конце января Зеленский на брифинге по итогам переговоров с госсекретарем США Майклом Помпео в Киеве заявил, что отношения США и Украины не ухудшились в связи с ситуацией по вопросу импичмента Трампа, и назвал их "хорошими".

На прошлой неделе американский Сенат, в котором республиканцы имеют большинство, оправдал Трампа по всем статьям обвинения в рамках импичмента. Поводом для начала этой процедуры, инициированной демократами, послужили предположения об оказании Трампом в телефонном разговоре в июле 2019 года давления на Зеленского с целью побудить Киев помочь главе администрации США избраться на второй срок в 2020 году.