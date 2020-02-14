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Мюнхенская конференция по безопасности — 2020

Пелоси назвала три угрозы безопасности мира

По словам спикера Палаты представителей Конгресса США, это распространение ядерного оружия, международный терроризм и глобальные климатические изменения

МЮНХЕН, 14 февраля. /ТАСС/. Угроза распространения ядерного оружия, международный терроризм и глобальные климатические изменения представляют собой основные проблемы в сфере международной безопасности. Такое мнение высказала в пятницу спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на ежегодной 56-й Мюнхенской конференции по безопасности.

"Угроза распространения ядерного оружия - это вызов для всех, - отметила она. - Правительства, проводящие безответственную политику, стремятся обрести ядерный потенциал. Политика США всегда исходила из необходимости сохранения режима нераспространения ядерного оружия. Мы должны совместно действовать в этой области и признать такую угрозу в качестве угрозы для национальной безопасности".

Международный терроризм представляет собой еще одну угрозу национальной безопасности, продолжила она, и "участие стран НАТО в борьбе с этой угрозой жизненно важно". Затронув вопрос о глобальных климатических изменениях, Пелоси подчеркнула необходимость "смелых мер по оказанию помощи наиболее уязвимым странам".

Мюнхенская конференция по безопасности проходит 14-16 февраля. Традиционно участники не ограничиваются пленарными заседаниями и сессиями, а используют этот форум в качестве площадки для двусторонних и многосторонних контактов.

Теги
СШАМюнхенская конференция по безопасности — 2020
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