В Вашингтоне заявили, что США и Россия заинтересованы в СНВ-3

БРЮССЕЛЬ, 14 февраля. /ТАСС/. США и Россия проявляют интерес к Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3), дискуссии по которому продолжаются. Об этом заявил в пятницу в ходе телефонного брифинга помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер.

"Дискуссии продолжаются. Не хочу забегать вперед, но интерес, конечно, есть", - сказал он, отказавшись от дальнейшего обсуждения вопроса. "Не стану говорить о том, на какой мы сейчас стадии находимся", - добавил он.

ДСНВ был подписан Москвой и Вашингтоном в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

Договор остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.

Москва призывает Вашингтон не затягивать с решением вопроса о возможности продления договора и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения. Отвечая 4 ноября на вопрос корреспондента ТАСС, Трамп заверил, что США хотели бы заключить с Россией, Китаем и, возможно, еще несколькими странами новое соглашение в сфере контроля над вооружениями. На дополнительный вопрос о том, желали бы США продлить ДСНВ, хозяин Белого дома не ответил.

Как указывал ранее президент России Владимир Путин в интервью газете "Файнэншл таймс", "если и этот договор прекратит существование, то, по сути, в мире вообще не будет никаких инструментов, сдерживающих гонку вооружений".