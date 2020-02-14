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Мюнхенская конференция по безопасности — 2020

Сеул призывает ЮНЕСКО признать границу с КНДР "международной зоной мира"

По мнению главы МИД, это даст некие институциональные гарантии мира Северу и Югу, это станет конкретным шагом на пути устранения этого наследия холодной войны

МЮНХЕН, 14 февраля. /ТАСС/. Власти Республики Корея призывают ЮНЕСКО признать демилитаризованную зону на границе с КНДР международной зоной мира. Об этом заявила в пятницу глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва.

"Мы предлагаем некие многосторонние инициативы, например, мы обращаемся с просьбой к международному сообществу, таким организациям, как ЮНЕСКО, объявить демилитаризованную зону международной зоной мира", - сказала она.

По мнению главы МИД, "это даст некие институциональные гарантии мира Северу и Югу, это станет конкретным шагом на пути устранения этого наследия холодной войны".

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КНДРМюнхенская конференция по безопасности — 2020
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