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В Вашингтоне заявили, что США еще не приняли решение относительно продления ДСНВ

Представитель администрации вновь выразил мнение, что в переговорах по контролю над вооружениями должен участвовать Пекин

ВАШИНГТОН, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов все еще не приняли решение относительно продления российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3). Об этом, как сообщило в пятницу агентство Reuters, заявил журналистам представитель вашингтонской администрации высокого ранга.

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"Что касается ДСНВ, мы еще не приняли решение о возможном продлении, поскольку мы сосредоточены на более широком круге угроз, которые выходят за рамки вооружений, подпадающих под действие договора", - приводит агентство слова чиновника.

Кроме того, как отмечает Reuters, представитель администрации вновь выразил мнение, что в переговорах по контролю над вооружениями должен участвовать Пекин. "Китай давно говорит, что он не стремится к паритету с США и РФ и никогда не вступит в гонку вооружений. Теперь для Китая настало время подкрепить свои слова делами и доказать, что он - ответственный международный игрок. <...> Нельзя требовать глобальный статус, не принимая на себя глобальную ответственность за мировой порядок. Именно поэтому мы считаем, что для Китая самое время участвовать в контроле над вооружениями вместе с США", - сказал он.

Москва призывает Вашингтон не затягивать с решением вопроса о возможности продления договора и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения. Отвечая 4 ноября на вопрос корреспондента ТАСС, президент США Дональд Трамп заверил, что США хотели бы заключить с Россией, Китаем и, возможно, еще несколькими странами новое соглашение в сфере контроля над вооружениями. На дополнительный вопрос о том, желали бы США продлить ДСНВ, американский лидер не ответил.

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