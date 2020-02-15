Главы внешнеполитических ведомств Китая и Ватикана впервые провели официальную встречу

ПЕКИН, 15 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Китая Ван И предложил в Мюнхене секретарю Ватикана по отношениям с государствами Полу Ричарду Галлахеру укреплять двустороннее сотрудничество. Как сообщил в субботу МИД КНР, встреча на уровне глав внешнеполитических ведомств Китая и Святого престола состоялась впервые в истории.

"Китай готов укреплять взаимопонимание и взаимное доверие с Ватиканом, способствовать непрерывному продвижению нашего двустороннего взаимодействия по нарастающей тенденции", - приводит слова Ван И сайт китайского внешнеполитического ведомства.

По словам министра, Пекин и Святой престол имеют обширное поле для развития связей. Он также отметил, что временное соглашение о назначении епископов, заключенное между Китаем и Ватиканом, стало важным документом, заложившим основу для дальнейших контактов.

Ван И также рассказал Галлахеру о ситуации в КНР и о борьбе с новым коронавирусом. "Вирус - враг всего человечества и требует объединенных контрмер международного сообщества", - подчеркнул он. Дипломат добавил, что на текущем этапе Пекин предпринял эффективные меры по недопущению распространения пневмонии.

"Я верю, что Ватикан сыграет конструктивную роль, будет придерживаться объективной, рациональной и научно обоснованной позиции и поддержит усилия Китая в борьбе с коронавирусом ради обеспечения глобальной безопасности в области здравоохранения", - подытожил Ван И.

Нормализация отношений Китая и Ватикана

В августе 2019 года руководство КНР впервые с момента подписания в 2018 году с Ватиканом соглашения о назначении епископов одобрило кандидатуру главы одной из епархий на китайской территории. До этого католическая церковь в КНР сама назначала епископов, не консультируясь с Папой Римским.

22 сентября 2018 года было подписано соглашение о назначении епископов, переговоры о котором велись на протяжении многих месяцев. С китайской стороны документ был заверен подписью заместителя министра иностранных дел Ван Чао. Местные обозреватели назвали это соглашение "историческим, открывающим путь к укреплению отношений между Ватиканом и Китаем".

Святой престол - единственный европейский субъект международного права, напрямую поддерживающий дипломатические отношения с Тайванем, что вызывает недовольство в Пекине. Контакты между внешнеполитическими ведомствами Ватикана и КНР носят специфический характер: все двусторонние переговоры и встречи прежде проводились на уровне официальных представителей религиозных кругов.

В Китае довольно давно существует хронический дефицит в епископах: согласно статистике по состоянию на 2019 год, порядка одной трети из 98 католических епархий материковой части страны их не имеют. Многие из высших церковных иерархов - люди преклонного возраста, готовые уйти на пенсию. Это отрицательно сказывается на деятельности храмов. Всего в КНР около 6,5 млн католиков, имеется более 7 тыс. священнослужителей и порядка 6 тыс. церквей, признаваемых Папой Римским.