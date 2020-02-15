В НАТО надеются на улучшение отношений с Россией, продолжая политику сдерживания

МЮНХЕН, 15 февраля. /ТАСС/. НАТО надеется на улучшение отношений с Россией, продолжая политику сдерживания и поддерживая санкции против РФ. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в субботу, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"НАТО надеется на улучшение отношений с Россией, которая является нашим крупнейшим соседом, - заявил он. - НАТО сталкивается с конкуренцией со стороны все более решительной политики России, которая стремится вернуться к концепции сфер влияния [в мировой политике]. НАТО отвечает на это, усиливая сдерживание и поддерживая санкции против России". Он также подчеркнул, что страны НАТО продолжают верить, что Россия "вмешивается в их демократические процессы и противодействуют этому".

Столтенберг в очередной раз повторил, что страны НАТО в результате интенсивных консультаций договорились считать, что Россия нарушала Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), после чего все участники организации поддержали односторонний выход США из этого договора.

"Все страны НАТО остаются привержены принципам контроля над вооружениями (после разрушения ДРСМД - прим. ТАСС) и диалогу с Россией", - заявил Столтенберг в заключении.