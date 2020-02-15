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Мюнхенская конференция по безопасности — 2020

Зеленский обсудил с главой МВФ состояние украинской экономики

Президент Украины назвал встречу с Кристалиной Георгиевой в Мюнхене конструктивной

КИЕВ, 15 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой на полях проходящей в Мюнхене конференции по вопросам безопасности, в ходе которой стороны обсудили состояние украинской экономики. Об этом глава украинского государства сообщил в Twitter.

"Наша встреча с Кристалиной Георгиевой была как всегда конструктивной. Обсудили последние события и позитивные достижения в нашей экономике, которые принесут пользу каждому украинцу", - сообщил он. Он назвал переговоры с главой МВФ содержательными, а отношения - дружественными.

Как уточнили в пресс-службе президента, "стороны обсудили законопроекты, которые помогут Украине выйти на стабильный рост и обеспечить механизмы защиты своих граждан". "В частности, речь шла о ходе судебной реформы, построении системы верховенства права, так называемом законопроекте о банках.", - отмечается на сайте главы государства.

В начале декабря прошлого года Украина и МВФ предварительно договорились о новой кредитной программе на три года в размере $5,5 млрд, которая призвана сменить принятую год назад программу кредитования "стенд-бай" на $3,9 млрд. Но по ней Киев успел получить пока только около $1,4 млрд.

Ранее официальный представитель МВФ Джерри Райс сообщал, что переговоры представителей фонда и Украины о новой программе кредитования носят "конструктивный характер".

Теги
УкраинаГерманияГеоргиева, КристалинаЗеленский, Владимир АлександровичМюнхенская конференция по безопасности — 2020
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