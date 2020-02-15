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Президент Молдавии поблагодарил Помпео за санкции США в отношении Плахотнюка

Политики также обсудили двусторонние отношения на полях Мюнхенской конференции

МЮНХЕН, 15 февраля. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон поблагодарил государственного секретаря США Майкла Помпео за введение санкций в отношении бежавшего из страны бывшего лидера Демократической партии, олигарха Владимира Плахотнюка. Об этом он написал на своей странице в Facebook по итогам беседы с Помпео на полях Мюнхенской конференции.

"В перерыве между рабочими сессиями Мюнхенской конференции по безопасности провел неформальную беседу с государственным секретарем США Майклом Помпео. Кратко обсудили двусторонние отношения, и я выразил признательность за ясную, публично озвученную позицию Госдепартамента США в отношении сбежавшего из Молдовы Владимира Плахотнюка", - отметил он.

Додон также отметил вклад в отстранение от власти и розыск олигарха России, где Плахотнюка заочно осудили по ряду обвинений и объявили в международный розыск.

Помпео сообщил 13 января, что Плахотнюк и члены его семьи включены в санкционный список США в связи с его вовлеченностью в акты коррупции, подрывавшие верховенство закона и серьезно угрожавшие независимости демократических институтов Молдавии. Правоохранительные органы республики добиваются выдачи Плахотнюка.

Летом прошлого года в парламенте страны было сформировано новое большинство из партий, которые объединились против Плахотнюка. Олигарх и приближенные к нему люди отказались уступать власть, но после того, как Додона и новое правительство поддержали ЕС, Россия и США, они бежали из страны. Новое руководство развернуло масштабную кампанию по борьбе с коррупцией, Плахотнюка и его окружение подозревают в причастности за вывод примерно $1 млрд из банковской системы страны.

Теги
СШАРоссияМолдавияПлахотнюк, Владимир ГеоргиевичДодон, ИгорьПомпео, Майкл (Майк)Политический кризис в МолдавииМюнхенская конференция по безопасности — 2020
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