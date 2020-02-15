Зеленский заявил, что сделает все возможное для проведения "нормандского саммита" в апреле

МЮНХЕН, 15 февраля. /ТАСС/. Президент Владимир Зеленский заверил, что Украина будет делать все возможное, чтобы следующий саммит в "нормандском формате" состоялся в апреле этого года. Об этом он заявил в субботу в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

"Украина и в дальнейшем будет делать все, чтобы следующий саммит глав Украины, Германии, Франции и России в нормандском формате состоялся в согласованные сроки, то есть в апреле 2020 года", - отметил Зеленский.

Он заверил, что Украина "работает над этим". Наша ключевая задача сегодня - обеспечить неукоснительное выполнение достигнутых в Париже договоренностей. Украина готова и работает над этим каждый день. Ежедневно шаг за шагом мы движемся на пути к миру. Но это дорога с двусторонним движением, и мы ожидаем шагов навстречу", - подчеркнул украинский президент.

При этом он особо отметил необходимость ускорить обмен пленными. "Мы не можем останавливаться, пока более 200 украинцев содержатся в нечеловеческих условиях на временно неподконтрольных территориях Донбасса. А более 100 украинцев и крымских татар содержатся в Крыму и на территории Российской Федерации", - заявил Зеленский.

Ранее сегодня глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что саммит лидер стран "нормандского формата" (Германия, Франция, Россия, Украина) может не состояться в апреле, как планировалось ранее.

Площадка с участием США для обсуждения Крыма

Президент Владимир Зеленский предлагает для обсуждения вопроса Крыма создать новую площадку, где имели бы влияние США.

"Что мне не нравится в минских соглашениях - это вопрос Крыма. Вопрос Крыма не обсуждается вовсе... Нужна ли новая площадка?..Здесь могли бы сильнее повлиять США", - заявил Зеленский.

Ранее Зеленский на полях Мюнхенской конференции встретился с делегацией Конгресса США. Во время встречи украинский лидер предложил Вашингтону присоединиться к переговорам относительно урегулирования ситуации в Донбассе.

В то же время президент Украины отметил безальтернативность нормандского формата (Германия, Россия, Украина и Франция) в вопросе урегулирования в Донбассе, поскольку именно он "породил минский процесс". Зеленский подчеркнул, что этот формат на данном этапе - "единственный, который дает сейчас, хоть и мелкие в чьих-то глазах, но результаты".

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.