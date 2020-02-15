"Слуга народа" объявила, что идеологией партии отныне является "украинский центризм"

КИЕВ, 15 февраля. /ТАСС/. Президентская партия "Слуга народа" на внеочередном съезде в субботу объявила, что ее идеологией отныне является "украинский центризм".

"Мы центристы. Но это не тот центризм, к которому мы привыкли за время независимости Украины. Когда ты не знаешь, кто ты, и говоришь, что ты центрист", - цитирует издание "Левый берег" главу партии Александра Корниенко.

Он предложил в качестве идеологии организации считать "украинский центризм", что было одобрено делегатами. Политик сообщил, что партия продолжит развиваться на местном уровне. "Мы обещали завершения эпохи лжи. Мы сделали очень много на центральном уровне. Но изменения продвигаются не так быстро. Пока у людей много вопросов. Один из вариантов ответа на эти вопросы - принять участие в местных выборах", - сказал Корниенко.

На заседании был принят новый партийный устав, в котором были обновлены разделы о правах и обязанностях политической организации, порядок обретения и лишения членства в организации, а также внесены ряд других изменений. Кроме того, съезд принял решение увеличить численный состав высшего совета партии с пяти до восьми человек, который был также переизбран.

В партии также сообщили, что организация решила создать свой "информационный хаб", чтобы улучшить коммуникацию с избирателями. Среди прочего в этот хаб будет входить собственная газета и интернет-канал (интернет-телевидение).

Партия "Слуга народа" - крупнейшая парламентская партия Украины. На выборах в 2019 году она получила наибольшую поддержку, сформировав в Верховной раде так называемое монобольшинство. В настоящее время в одноименной фракции в Раде 248 депутатов, при этом для принятия законов (кроме тех, которые касаются внесения изменений в Конституцию страны) достаточно иметь 226 голосов. От этой партии одержал победу на президентских выборах в 2019 году действующий глава украинского государства Владимир Зеленский.