Премьер Нидерландов опасается усиления стратегических позиций России в Азии

МЮНХЕН /Германия/, 15 февраля. /ТАСС/. Прямая зависимость Азии от России усилит российские позиции в стратегическом плане. Об этом заявил в субботу премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Я считаю, что нужно укреплять отношения Европы с США, - сказал Рютте, говоря о влиянии трансатлантических связей на решение проблем в Азии. - Если эта часть света [Азия] попадет под прямую зависимость от России, это очень усилит российские позиции в стратегическом плане".