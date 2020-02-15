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Мюнхенская конференция по безопасности — 2020

Премьер Нидерландов опасается усиления стратегических позиций России в Азии

Марк Рютте заявил, что нужно укреплять отношения Европы с США, говоря о влиянии трансатлантических связей на решение проблем в Азии

МЮНХЕН /Германия/, 15 февраля. /ТАСС/. Прямая зависимость Азии от России усилит российские позиции в стратегическом плане. Об этом заявил в субботу премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Я считаю, что нужно укреплять отношения Европы с США, - сказал Рютте, говоря о влиянии трансатлантических связей на решение проблем в Азии. - Если эта часть света [Азия] попадет под прямую зависимость от России, это очень усилит российские позиции в стратегическом плане".

Теги
НидерландыРоссияМюнхенская конференция по безопасности — 2020
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