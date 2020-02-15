СМИ: аравийская коалиция признала потерю саудовского истребителя в Йемене

КАИР, 15 февраля. /ТАСС/. Истребитель Tornado саудовских ВВС потерпел крушение в пятницу в Йемене во время выполнения боевого вылета. Об этом сообщил в субботу официальный представитель аравийской коалиции под руководством Эр-Рияда полковник Турки аль-Малики, передает Саудовское агентство печати.

"14 февраля в 23:45 [совпадает с московским] истребитель "Торнадо" саудовских королевских военно-воздушных сил разбился во время выполнения задач по воздушной поддержке подразделений йеменской национальной армии в провинции Эль-Джауф", - указал он. Что именно стало причиной крушения, полковник не уточнил.

Накануне официальный представитель вооруженных сил мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) бригадный генерал Яхья Сариа сообщил, что самолет сбили их ПВО. Кроме того, он утверждал, что Tornado был поражен с помощью усовершенствованной ракеты класса "земля - воздух".

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло после вторжения в страну в марте 2015 года коалиции под руководством Саудовской Аравии. Операцию против установивших контроль над значительной частью Йемена мятежников поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ. К ним присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.