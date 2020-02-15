Зариф подтвердил готовность Ирана сотрудничать с Украиной по катастрофе Boeing-737

ТЕГЕРАН, 15 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф подтвердил готовность Тегерана сотрудничать с Киевом при расследовании обстоятельств крушения украинского самолета. Соответствующее заявление он сделал в субботу на встрече министров иностранных дел стран, имеющих отношение к катастрофе, которая прошла на полях 56-й Мюнхенской конференции по безопасности.

"Зариф заявил на встрече о готовности Ирана сотрудничать с Украиной в рамках расследования", - говорится в сообщении пресс-службы МИД Ирана. Кроме того, министр указал, что "Иран принял на себя ответственность [за инцидент] и необходимо избегать политизации этого вопроса".

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил журналистам по итогам встречи с иранским коллегой, что пока не известно, как будут расшифровываться черные ящики, но есть договоренность о том, что при вскрытии самописцев будут присутствовать украинские специалисты.

Самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" 8 января потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана 11 января распространил заявление, в котором признал, что самолет был по ошибке сбит расчетом противовоздушной обороны страны.