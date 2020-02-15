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Мюнхенская конференция по безопасности — 2020
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Чавушоглу заявил, что ситуация в Идлибе не повлияет на поставку Турции российских С-400

По мнению главы МИД Турции, нельзя позволить проблемам в Сирии подорвать отношения Москвы и Анкары
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МЮНХЕН, 15 февраля. /ТАСС/. Разногласия России и Турции по Идлибу не повлияют на поставку ракетных комплексов С-400 и отношения Москвы и Анкары в целом. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу по итогам встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Мюнхене.

"Мы не можем менять наши принципиальные позиции и политику из-за единичных разногласий с той или иной страной. Мы не должны позволить проблемам в Сирии подорвать наше сотрудничество и отношения", - сказал он.

Ранее в сирийской провинции Идлиб резко обострилась ситуация после того, как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. В результате погибли военные специалисты из РФ и Турции. Сирийская армия предприняла ответные действия против экстремистов, взяв 5 февраля город Саракиб под Идлибом.

Утром 11 февраля сирийская оппозиция, поддерживаемая Турцией, приступила к масштабным атакам против войск сирийской армии по двум направлениям - на город Саракиб и населенный пункт Нейраб, расположенный севернее Саракиба в Идлибе. Наступление оппозиции велось под мощным огневым прикрытием турецкой артиллерии. Активное участие в боях принимали сторонники террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). Отряды сирийской армии отразили эти атаки. Боевики понесли значительные потери убитыми и ранеными.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСирияТурцияГерманияРоссияЧавушоглу, МевлютМюнхенская конференция по безопасности — 2020
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Чавушоглу заверил, что приняты все меры по обеспечению безопасности дипломатов РФ в Турции
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