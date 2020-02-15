Партия Зеленского "Слуга народа" обязала своих членов платить взносы

КИЕВ, 15 февраля. /ТАСС/. Украинская президентская партия "Слуга народа" в устав политической силы внесла необходимость платить членские взносы. Об этом по результатам съезда сообщил лидер партии Александр Корниенко.

"Мы вводим членские взносы. Мелочь, но у нас в уставе этого не было", - процитировали Корниенко в субботу "Украинские новости". При этом сумма взносов не уточняется.

По его словам, партия ввела единый электронный реестр членства, а также многоуровневый контроль за вступлением граждан в члены партии с помощью реестров открытых данных. На съезде создали секретариат "Слуги народа" для информационно-аналитической, методической, организационно-управленческой деятельности и ведения учета, а также расширили права контрольно-ревизионной комиссии партии.

Ранее Корниенко сообщил, что в новом партийном уставе обновлены разделы о правах и обязанностях политической организации, порядок обретения и лишения членства в организации, а также внесены ряд других изменений. Кроме того, съезд принял решение увеличить состав высшего совета партии с 5 до 8 человек, который был также переизбран. Идеологией президентской политической силы отныне объявлен "украинский центризм".

Кроме прочего, партия в ходе съезда объявила о намерении участвовать в местных выборах, которые на Украине планируется провести 25 октября. В связи с этим "Слуга народа" инициировала запуск открытого отбора кандидатов, при котором каждый человек сможет подать необходимый пакет документов. Для всех будущих кандидатов партия предложила проводить подготовительное обучение за счет выделяемого ей государственного финансирования. Организация также решила создать свой "информационный хаб", чтобы улучшить коммуникацию с избирателями, в который будет входить собственная газета и интернет-канал.

Партия "Слуга народа" - крупнейшая парламентская партия страны. На выборах в 2019 году она получила наибольшую поддержку, сформировав в Верховной раде так называемое монобольшинство. В настоящее время в одноименной фракции в Раде 248 депутатов, при этом для принятия законов (кроме тех, которые касаются внесения изменений в Конституцию страны) достаточно иметь 226 голосов. От этой партии одержал победу на президентских выборах в 2019 году действующий глава украинского государства Владимир Зеленский.