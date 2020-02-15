{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эрдоган: заявления США по Сирии не вызывают доверия у Турции

Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри назвал погибших в Сирии турецких военных "нашими мучениками"

АНКАРА, 15 февраля. /ТАСС/. Заявления Соединенных Штатов по Сирии не вызывают доверия у Анкары. Об этом сообщил президент Турции Тайип Эрдоган журналистам на борту своего самолета, возвращаясь из Пакистана. Фрагменты этого интервью публикует в субботу телеканал NTV.

"Мы выражаем обеспокоенность все в том же ключе. [Эти заявления] не вызывают доверия. [Сначала] они делают одни заявления, в другой день - совершенно другие. Так каким из них нам верить?" - заявил Эрдоган, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать тот факт, что находящийся ранее с визитом в Анкаре спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри назвал погибших в Сирии турецких военных "нашими мучениками".

Анкара на протяжении многих лет обвиняет Вашингтон в поставках вооружений курдским формированиям в Сирии. Власти Турции считают Рабочую партию Курдистана террористической организацией.

Ранее в Идлибе резко обострилась ситуация после того, как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. В результате погибли военные специалисты из РФ и Турции. Сирийская армия предприняла ответные действия против экстремистов, взяв 5 февраля город Саракиб под Идлибом.

Утром 11 февраля сирийская оппозиция, поддерживаемая Турцией, приступила к масштабным атакам против войск сирийской армии по двум направлениям - на город Саракиб и населенный пункт Нейраб, расположенный севернее Саракиба в провинции Идлиб. Наступление оппозиции велось под мощным огневым прикрытием турецкой артиллерии. Активное участие в боях принимали сторонники террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). Отряды сирийской армии отразили эти атаки. Боевики понесли значительные потери убитыми и ранеными.

Теги
СШАТурцияЭрдоган, Реджеп Тайип
Реклама на ТАСС
Катастрофа Boeing-737 под Тегераном
В Канаде заявили, что пять стран требуют от Ирана срочной компенсации за сбитый лайнер
Глава канадского МИД уточнил, что на полях 56-й Мюнхенской конференции по безопасности главы МИД пяти стран встретились с Мохаммадом Джавадом Зарифом и передали ему эти требования
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС