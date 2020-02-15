Эрдоган: заявления США по Сирии не вызывают доверия у Турции

АНКАРА, 15 февраля. /ТАСС/. Заявления Соединенных Штатов по Сирии не вызывают доверия у Анкары. Об этом сообщил президент Турции Тайип Эрдоган журналистам на борту своего самолета, возвращаясь из Пакистана. Фрагменты этого интервью публикует в субботу телеканал NTV.

"Мы выражаем обеспокоенность все в том же ключе. [Эти заявления] не вызывают доверия. [Сначала] они делают одни заявления, в другой день - совершенно другие. Так каким из них нам верить?" - заявил Эрдоган, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать тот факт, что находящийся ранее с визитом в Анкаре спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри назвал погибших в Сирии турецких военных "нашими мучениками".

Анкара на протяжении многих лет обвиняет Вашингтон в поставках вооружений курдским формированиям в Сирии. Власти Турции считают Рабочую партию Курдистана террористической организацией.

Ранее в Идлибе резко обострилась ситуация после того, как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. В результате погибли военные специалисты из РФ и Турции. Сирийская армия предприняла ответные действия против экстремистов, взяв 5 февраля город Саракиб под Идлибом.

Утром 11 февраля сирийская оппозиция, поддерживаемая Турцией, приступила к масштабным атакам против войск сирийской армии по двум направлениям - на город Саракиб и населенный пункт Нейраб, расположенный севернее Саракиба в провинции Идлиб. Наступление оппозиции велось под мощным огневым прикрытием турецкой артиллерии. Активное участие в боях принимали сторонники террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). Отряды сирийской армии отразили эти атаки. Боевики понесли значительные потери убитыми и ранеными.