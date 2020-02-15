Глава саудовского МИД призвал все стороны в Йемене действовать в интересах страны

МЮНХЕН, 15 февраля. /ТАСС/. Все стороны в Йемене должны работать в направлении улучшения ситуации в стране и действовать в ее интересах. С таким заявлением выступил в субботу министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"С самого начала нашего вмешательства в Йемене мы всегда говорили о том, что выступаем за политическое урегулирование и любой политический диалог", - отметил он.

"Йеменские хуситы показали, что являются не партнерами, а инструментом иранского режима. Так, Тегеран попросил хуситов взять на себя ответственность за совершенную Ираном атаку на саудовские нефтяные объекты в сентябре 2019 года", - продолжил глава МИД. "Наше послание заключается в том, что все стороны в Йемене должны работать в направлении улучшения Йемена, в интересах Йемена, различать то, что хорошо для Йемена", - подчеркнул министр.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло после вторжения в страну в марте 2015 года коалиции под руководством Саудовской Аравии. Операцию против установивших контроль над значительной частью Йемена мятежников поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ. К ним присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.