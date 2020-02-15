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СМИ: коалиция проводит спасательную операцию на месте крушения ее самолета в Йемене

Ранее представитель вооруженных сил йеменского мятежного движения заявил, что Tornado был уничтожен с помощью ракеты класса "земля - воздух" в провинции Эль-Джауф

КАИР, 15 февраля. /ТАСС/. Поисково-спасательная операция проходит на месте крушения истребителя Tornado саудовских ВВС в Йемене. Об этом, как передает телеканал Al Arabiya, сообщил в субботу официальный представитель аравийской коалиции под руководством Эр-Рияда полковник Турки аль-Малики.

"Боевая поисково-спасательная операция проходит на месте крушения самолета Tornado, - сказал он. При этом полковник признал, что альянс располагает информацией о "возможном "сопутствующем ущербе" для мирного населения в результате этих рейдов в районе падения истребителя.

В пятницу официальный представитель вооруженных сил йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) бригадный генерал Яхья Сариа заявил, что Tornado был уничтожен с помощью ракеты класса "земля - воздух" в районе Эль-Маслюб провинции Эль-Джауф (граничит с Саудовской Аравией). Ранее телеканал Al Massira со ссылкой на источник в министерстве обороны мятежников сообщил, что летательный аппарат сбит новой усовершенствованной системой противовоздушной обороны "местного производства" и что она была применена в реальных боевых условиях впервые. Телестанция распространила также видеозаписи с попаданием ракеты в боевую машину, ее дальнейшим падением и столкновением с землей.

В субботу коалиция признала потерю самолета, отметив, что он разбился во время выполнения задач по воздушной поддержке подразделений йеменской национальной армии в этом регионе. Что именно стало причиной крушения, сообщивший об этом аль-Малики не уточнил.

Между тем, как информировали представители Минздрава "Ансар Аллах", в результате нанесенных позднее авиацией альянса ударов по району, где был сбит истребитель, погибли по меньшей мере 32 мирных жителя. Большинство из них либо оказались на месте крушения, либо в расположенных поблизости домах, разрушенных этими бомбардировками.

Теги
ЙеменСаудовская Аравия
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