Моралес: выделение средств на ядерный центр в Боливии не требовало одобрения парламента

ТАСС, 16 февраля. Претензии временных властей Боливии к проекту строительства Центра ядерных исследований и технологий (ЦЯИТ) в Эль-Альто, которое ведется совместно с Росатомом, не обоснованы, так как выделение средств на проект не требовало одобрения парламента. Об этом заявил в воскресенье экс-президент страны Эво Моралес.

"Они приостановили работы над крупными проектами, финансирование которых было заложено в бюджет, как, например ЦЯИТ, инвестиции на который были из Главного казначейства страны, и поэтому не требовали одобрения Многонациональной законодательной ассамблеи [парламента]", - написал он в Twitter.

"За три месяца они уничтожили все, что мы построили вместе с боливийским народом за наше правление", - считает Моралес. Как отметил экс-президент, помимо замороженных проектов, временные власти выслали из страны кубинских врачей, что, по его словам, привело к нарушению работы больницы.

12 февраля Боливийское агентство ядерной энергетики (ABEN) разместило заявление о приостановке работ по строительству Центра ядерных исследований и технологий, мотивировав это решение отсутствием разрешения парламента в нарушение конституции страны. В Росатоме ТАСС в свою очередь сообщили, что госкорпорация не получала официальных уведомлений о заморозке проекта и продолжает работу над ним.

Межправительственное соглашение России и Боливии о сотрудничестве в мирном использовании атомной энергии было заключено в 2016 году. Проект центра стоимостью $300 млн, расположенного на площадке в городе Эль-Альто на высоте 4,1 тыс. метров над уровнем моря, полностью финансируется боливийской стороной. ЦЯИТ планируется оснастить исследовательской ядерной установкой на базе водо-водяного реактора номинальной мощностью 200 кВт, многоцелевым центром облучения на базе промышленной гамма-установки, а также различными исследовательскими лабораториями. Вывести центр на проектную мощность планировалось в 2022 году.