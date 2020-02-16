СМИ: сирийские войска заняли 28 населенных пунктов к западу и северу от Алеппо

ТАСС, 16 февраля. Подразделения сирийской армии и отряды Сил национальной обороны установили в воскресенье контроль над 28 населенными пунктами к западу и северу от Алеппо (360 км от Дамаска). Как сообщило агентство SANA, бандформирования, противостоявшие сирийским войскам, прекратили сопротивление и покинули свои форпосты, отступив к турецкой границе. Среди освобожденных поселков - Эль-Мансура, Хан-эль-Асль, Харейтан, Анадан, Баянун, Хайан, пригороды Лирамун, Кафр-Хамра, Джамият-Киликия и другие, которые находились под контролем вооруженных группировок с 2012 года.

Жители северной столицы Сирии и ее окрестностей вышли на демонстрации, чтобы приветствовать этот новый успех правительственных сил.

Военная операции в Алеппо и соседней провинции Идлиб началась 25 января после срыва боевиками очередного соглашения о прекращении огня в северной зоне деэскалации. Помимо разгрома бандформирований на подступах к Алеппо, сирийская армия вернула под контроль свыше 50% территории провинции Идлиб. От террористов было полностью очищено стратегическое шоссе Дамаск - Алеппо, которое связывают сирийскую столицу с промышленными центрами на севере страны.