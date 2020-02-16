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Глава МИД Сенегала рассказал, зачем США нужны Африке

Амаду Ба отметил, что сотрудничество с Вашингтоном необходимо для реагирования на вызовы в сфере безопасности

РАБАТ, 16 февраля. /ТАСС/. Африка нуждается в США для реагирования на вызовы в сфере безопасности и противодействия терроризму. Об этом, как передает информационное агентство Agence de presse senegalaise (АPS), заявил в воскресенье в Дакаре министр иностранных дел и по делам сенегальцев, проживающих за границей Амаду Ба в ходе совместной пресс-конференции с госсекретарем США Майклом Помпео.

"Африка, сталкивающаяся с большими вызовами в сфере безопасности, угрозами со стороны терроризма, нуждается в США. Это стратегический союзник для окончательного возвращения мира и стабильности, - отметил глава МИД западноафриканской страны. - Мы хотим, чтобы Соединенные Штаты продолжали помогать нам в области безопасности, подготовки и разведывательных данных".

Ба приветствовал роль, которую играют США в "вопросе противодействия терроризму и наркотрафику на Африканском континенте". Он высказался за "сохранение американских сил в зоне африканского Сахеля", где действуют различные экстремистские и террористические группировки.

Сенегальский министр также подчеркнул необходимость усиления мандата сил по поддержанию мира в регионе, в частности укрепления Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА). "Африке срочно нужна собственная система финансирования для приобретения техники в целях обеспечения эффективного ведения операций в зоне Сахеля", - подчеркнул министр.

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