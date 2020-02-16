Новым министром здравоохранения Франции назначен Оливье Веран

ПАРИЖ, 16 февраля. /ТАСС/. Французский депутат Оливье Веран назначен новым министром социальных дел и здравоохранения Франции. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении Елисейского дворца.

"По предложению премьер-министра президент республики прекратил полномочия Аньес Бюзен в качестве министра социальных дел и здравоохранения по ее просьбе", - отмечается в коммюнике. "Оливье Веран назначен министром социальных дел и здравоохранения", - говорится в заявлении.

В воскресенье вечером Аньес Бюзен подала в отставку в связи с намерением баллотироваться на пост мэра Парижа от правящей партии "Республика на марше". Такое решение было принято после того, как экс-кандидат в мэры французской столицы от правящей партии Бенжамен Гриво объявил о прекращении участия в предвыборной гонке на фоне скандала вокруг публикации в интернете видео интимного характера якобы с его участием.

Скандальное видео

Российский художник-акционист Петр Павленский на своей странице в Facebook разместил ссылку на интернет-ресурс с видео, в котором якобы фигурирует экс-кандидат в мэры Парижа от партии "Республика на марше" Бенжамен Гриво. В своем сообщении россиянин заявил, что на этих кадрах, где невозможно доподлинно установить личность автора, фигурирует именно Гриво. Павленский утверждал, что политик, который строил свою кампанию на семейных ценностях, в переписке с некой девушкой назвал тюрьмой свою семью и детей, а также отправил ей видео со своим участием.

На фоне возникшего скандала Гриво объявил о прекращении участия в предвыборной гонке и заявил о подаче жалобы в полицию Парижа за "вмешательство в личную жизнь" и "распространение изображений сексуального характера без согласия".

В субботу днем полиция задержала Павленского при выходе из отеля в 16-м районе Парижа. Он находился в розыске со 2 января за "причинение ущерба в составе организованной банды". По данным источников в полиции, 31 декабря Павленский стал участником драки. В настоящий момент Павленский и его подруга находятся под стражей.