СМИ: Трамп требовал уничтожить сына бен Ладена, несмотря на более существенные угрозы

НЬЮ-ЙОРК, 17 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп требовал от спецслужб устранить младшего сына террориста Усамы бен Ладена Хамзу несмотря на наличие более существенных угроз. Об этом сообщила в воскресенье телекомпания NBC со ссылкой на бывшего сотрудника американской администрации.

По его словам, в первые два года президентства Трампа высокопоставленные представители американского разведывательного сообщества представляли хозяину Белого дома список наиболее опасных для США террористов, на поиск и последующее устранение которых были направлены большие силы. В их числе, указывает телекомпания, были главарь террористической группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове" (запрещена в РФ) Касим ар-Райми, уничтоженный в конце января в ходе спецоперации ВС США в Йемене, а также лидер террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади, в конце октября 2019 года ликвидированный в сирийской провинции Идлиб.

Трамп, несмотря на наличие столь серьезных угроз, в первую очередь требовал от спецслужб устранения Хамзы бен Ладена, который, как утверждает NBC, обладал гораздо меньшим авторитетом, представлял меньшую опасность и, исходя из слов ее источников, не планировал атак. "Я никогда не слышал об этих людях. Что насчет Хамзы бен Ладена?" - цитирует американского лидера один из источников телекомпании. По его мнению, хозяин Белого дома в принятии решений об устранении опасных для США террористов руководствовался исключительно тем, знает ли он их по имени.

В сентябре 2019 года Трамп заявил, что Хамза бен Ладен был уничтожен в результате спецоперации США в регионе Афганистана и Пакистана. Ранее электронная версия газеты The New York Times сообщала о том, что он мог быть ликвидирован в результате некой операции, которая была проведена в последние два года при администрации Трампа, при этом конкретная дата не уточнялась.

Хамза бен Ладен ранее был запечатлен на некоторых пропагандистских видеозаписях, которые распространяла группировка "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Власти США полагают, что Хамзу бен Ладена готовили к тому, чтобы он стал одним из главарей группировки. Усама бен Ладен был уничтожен американским спецназом в Пакистане 2 мая 2011 года. Указание провести эту операцию было дано Бараком Обамой, который в то время являлся президентом США.