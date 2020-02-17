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Японский премьер публично извинился перед депутатом от оппозиции за реакцию на ее критику

Депутат критиковала Синдзо Абэ за то, что тот систематически за счет госбюджета развлекал представителей своего избирательного участка во время официальных приемов

ТОКИО, 17 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ извинился в понедельник в парламенте за свои слова в адрес одного из депутатов от оппозиции, пригрозившей после этого бойкотом слушаний.

"Я искренне сожалею за неподобающее заявление, - сказал премьер в ходе транслировавшихся по национальному телевидению слушаний в бюджетной комиссии нижней палаты. - Приношу свои извинения".

12 февраля в ходе дебатов в той же бюджетной комиссии представительница оппозиционной Конституционно-демократической партии резко критиковала правительство и лично премьера Абэ за то, что тот систематически за счет госбюджета развлекал представителей своего избирательного участка во время официальных весенних приемов по случаю цветения сакуры. В Японии, по данным опросов общественного мнения, многие расценивают это как использование средств налогоплательщиков в личных политических целях. После выступления депутата премьер Абэ резко выкрикнул с места, что представительница оппозиции "задает вопросы, не имеющие смысла".

В ответ оппозиционные депутаты почти в полном составе покинули зал заседаний. Они обвинили премьера в грубом нарушении правил парламентской демократии, неуважении к депутатам и пригрозили внести на голосование проект резолюции о наказании главы правительства. Это грозило серьезным сбоем в работе парламенте и могло затруднить гладкое принятие проекта государственного бюджета, чему кабинет уделяет сейчас первоочередное внимание.

В результате премьер счел за лучшее извиниться, хотя возглавляемая им Либерально-демократическая партия имеет устойчивое большинство в парламенте. Свою роль сыграло и падение уровня поддержки правительства. В февраля его рейтинг ушел вниз на 8,3 п. п. по сравнению с январем и оказался на отметке 41%, свидетельствуют данные опроса, проведенного информационным агентством Kyodo. Это самое резкое снижение уровня поддержки кабинета с марта 2018 года. Негативно к политике правительства сейчас относятся 46% граждан страны. Во многом, по данным опроса, это связано с недовольством граждан поведением премьера в связи с проведением государственных приемов по случаю цветения сакуры.

Теги
ЯпонияАбэ, Синдзо
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