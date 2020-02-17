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Экс-президент Боливии Моралес сообщил о скором возвращении в Аргентину

Моралес заявил, что в Буэнос-Айресе он встретится с экс-министром экономики и кандидатом в президенты от партии "Движение к социализму" Луисом Арсе

БУЭНОС-АЙРЕС, 17 февраля. /ТАСС/. Экс-президент Боливии Эво Моралес сообщил, что в воскресенье вылетит в Аргентину после прохождения медицинского осмотра на Кубе.

"Я чувствую себя хорошо, я все еще на Кубе, но сегодня [в воскресенье] я возвращаюсь в Аргентину, и на весь завтрашний день у меня запланированы встречи, посвященные подготовке к 3 мая (дню выборов - прим. ТАСС)", - сказал он в эфире радиостанции Kawsachun Coca.

По словам Моралеса, в Буэнос-Айресе он встретится с экс-министром экономики и кандидатом в президенты от партии "Движение к социализму" Луисом Арсе. "Затем он проведет встречу с президентом Аргентины Альберто Фернандесом", - добавил экс-глава государства.

10 февраля Фернандес сообщил, что Моралес вылетел из Аргентины на Кубу по медицинским причинам. В 2017 году экс-президент Боливии проходил лечение на Кубе. Ему была проведена операция по удалению опухоли на голосовых связках. Как сообщали тогда боливийские власти, новообразование было доброкачественным.

В Боливии 20 октября прошлого года прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, большинство голосов получил Моралес, в тот момент действующий глава государства. Его главный соперник Карлос Меса заявил, что не признает победу оппонента в первом туре.

После трех недель протестов Моралес покинул свой пост, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот, а затем отправился в Мексику, предложившую ему убежище. 12 декабря экс-президент прибыл в Аргентину, где получил статус беженца. Решение аргентинских властей вызвало критику со стороны США.

Теги
Моралес, ЭвоАргентинаБоливия
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