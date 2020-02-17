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Верховный суд Индии разрешил женщинам-офицерам занимать должности командиров

Судьи напомнили, что физиологические особенности женщин не имеют отношения к их правам

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 февраля. /ТАСС/. Верховный суд Индии вынес в понедельник постановление о том, что женщины-офицеры могут допускаться к командным должностям и делать в армии карьеру наравне с мужчинами. Как сообщает телеканал NDTV, верховные судьи решили, что возражения правительства против этого являются "дискриминационными" и основаны на стереотипах.

Ранее власти в ответ на запрос судей заявили, что в ранге рядовых солдат и других нижних чинов в основном служат мужчины из преимущественно сельской местности, которые имеют традиционные представления и "ментально не готовы принять как командиров женщин-офицеров". Но высшая судебная инстанция Индии отметила, что в таком случае "менталитет должен измениться".

"Пришло время, чтобы женщины-офицеры не были подчинены коллегам-мужчинам. Физиологические особенности женщин не имеют отношения к их правам". - отметили судьи, указав, что конституция страны гарантирует равные права всех граждан.

Не исключено, что теперь индианки смогут командовать подразделениями и в ходе боевых операций, чего раньше не было, указывает телеканал.

В ВС Индии есть женщины-офицеры на флоте и в авиации, а также в медицинских батальонах. Индианки стали допускаться к службе на офицерских должностях с начала 1990-х годов. Но в сухопутных силах им до сих пор нельзя служить в пехоте, бронетанковых частях, артиллерии, мотопехоте или спецподразделениях (только на вспомогательных должностях). Женщины не участвуют в боевых операциях.

В сухопутных силах они служат в основном во вспомогательных частях: в образовательных подразделениях, в частях связи, армейской ПВО, в технических подразделениях, в частях по обслуживанию и хранению боеприпасов, подразделениях военных топографов и картографов и некоторых других.

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Индия
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