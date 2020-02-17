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ЦИК Абхазии зарегистрировал трех кандидатов в президенты

Повторные выборы намечены на 22 марта

СУХУМ, 17 февраля. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Абхазии в понедельник зарегистрировала трех кандидатов в президенты, повторные выборы которого намечены на 22 марта, сообщили ТАСС в ЦИК республики.

"Зарегистрированы кандидаты в президенты Абхазии: Адгур Ардзинба, Аслан Бжания и Леонид Дзапшба. Ардзинбу и Бжанию выдвинули инициативные группы, Дзапшбу - партия "Акзаара" ("Единство")", - сказал представитель ЦИК.

В комиссии добавили, что также зарегистрированы кандидаты в вице-президенты: в паре с Ардзинба баллотируется директор Абхазского института гуманитарных исследований Арда Ашуба, в паре с Бжанией - бывший министр культуры Бадра Гунба, в паре с Дзапшбой - предприниматель Виктор Хашба. По словам собеседника агентства, кандидаты в президенты и вице-президенты уже могут приступать к предвыборной агитации.

Согласно закону о выборах президента, в течение двух дней после регистрации Центризбирком выдает кандидатам в президенты и кандидатам в вице-президенты соответствующие удостоверения. Как сообщила ТАСС секретарь комиссии Ануш Ходжикян, все удостоверения подготовлены, кандидаты могут получить их, придя в ЦИК в любое удобное для них время.

ЦИК Абхазии назначил повторные выборы президента на основании решения кассационной коллегии судей Верховного суда, признавшей итоги выборов главы республики 8 сентября 2019 года недействительными. После четырехдневных акций протеста оппозиции 12 января 2020 года президент Рауль Хаджимба объявил о сложении полномочий главы государства. На следующий день парламент принял его отставку и назначил и.о. президента премьер-министра Валерия Бганбу.

О кандидатах

Выдвижение кандидатов в президенты Абхазии проходило с 22 января по 11 февраля. По местному законодательству право выдвижения принадлежит инициативным группам, которые должны были собрать в поддержку своего кандидата не менее 2 тыс. и не более 2,5 тыс. подписей избирателей, а также партиям, которые представляют в ЦИК решение съезда о выдвижении того или иного кандидата.

Ардзинба - кандидат экономических наук, ему 38 лет, министром экономики работает с апреля 2015 года, с 2010 года преподает в Абхазском государственном университете, с 2019 года - вице-премьер, министр экономики. Он является членом Национального банковского совета Республики Абхазия, координатором Совета по экономическому развитию и реформам при президенте Республики Абхазия, заместителем председателя Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Абхазией и РФ.

Бжании 57 лет, он одним из первых заявлял в 2019 году о своем участии в президентских выборах, назначенных на июль, однако в апреле 2019 года в тяжелом состоянии был доставлен в московскую клинику. Родственники и друзья политика утверждали, что Бжанию отравили, спикер парламента Валерий Кварчия во время митингов оппозиции в мае с требованием перенести президентские выборы исключил возможность отравления.

Выборы с июля 2019 года по договоренности с президентом Раулем Хаджимбой перенесли на август, Бжания был зарегистрирован в качестве кандидата в президенты, но впоследствии снялся с предвыборной гонки из-за затянувшегося после тяжелой болезни лечения.

Дзапшбе 59 лет, он ранее дважды участвовал в президентских выборах - в 2014 году набрал 3,4% голосов избирателей, в первом туре выборов 2019 года 25 августа - 5,97% голосов.

Президентом Абхазии может быть избран гражданин республики абхазской национальности, свободно владеющий государственным языком, не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом, постоянно проживающий на территории страны не менее пяти последних перед днем выборов лет.

Президент избирается сроком на пять лет. Одно и то же лицо может быть президентом Абхазии не более двух сроков подряд.

Теги
АбхазияХаджимба, Рауль Джумкович
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