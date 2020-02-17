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Кризис в Сирии
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ЕС расширил санкции против Сирии

В черный список добавили еще восемь человек и две компании

БРЮССЕЛЬ, 17 февраля. /ТАСС/. Евросоюз расширил санкции в отношении властей Сирии, добавив в черный список еще восемь человек и две компании. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в понедельник в Брюсселе.

"Сегодня Совет [ЕС] добавил восемь видных бизнесменов и две организации, связанные с этими бизнесменами, в список лиц и организаций, подпадающих под санкции против сирийского режима и его сторонников", - отмечается в нем.

В документе подчеркивается, что деятельность этих людей и компаний "приносила пользу режиму президента Сирии Башара Асада".

Таким образом, как отмечает Совет ЕС, в черный список Евросоюза по Сирии входят 277 человек и 71 компания. Кроме того, cанкции ЕС в отношении Дамаска включают нефтяное эмбарго, ограничения на некоторые инвестиции, замораживание активов сирийского Центрального банка, находящихся в ЕС.

Теги
СирияКризис в СирииАсад, Башар Хафез
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