Глава МИД временного кабмина Ливии назвал ложными обвинения Эрдогана в адрес России

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Утверждения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Россия на высшем уровне руководит войной в Ливии, не соответствуют действительности. Об этом заявил в понедельник глава МИД временного кабинета министров Ливии Абдельхади аль-Хвейдж, отвечая на вопрос ТАСС.

"Когда мы говорим о мире, Эрдогана совершенно не имеем в виду. Он наиболее далекий из всех политических фигур от мирного урегулирования. Его речи о России не имеют никакого отношения к истине", - сказал он на полях конференции международного дискуссионного клуба "Валдай".

Политик отметил, что Россия - дружественное для всех государство, которое может сыграть роль в мирном урегулировании. "Поддерживаем и приветствуем роль России в решении ливийского кризиса. Мы приветствуем и благодарим президента Путина за те усилия, которые он прилагает на благо нашей страны", - добавил аль-Хвейдж.

Эрдоган ранее выступил с утверждением, что Россия якобы "руководит войной" в Ливии на самом высоком уровне. Как сообщил телеканал NTV, он рассказал о фотографии, на которой якобы запечатлены в одном помещении командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава Генштаба ВС Валерий Герасимов и некто, кого турецкий лидер назвал руководителем частной военной компании "Вагнер".

Комментируя высказывание Эрдогана, спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов заявил, что оно "не соответствует действительному положению дел". Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал слухами утверждения о том, что "российские наемники" присутствуют в Ливии.