В Раде инициировали просьбу к парламентам других стран не признавать Крым российским

КИЕВ, 17 февраля. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады инициировали проект постановления, которым хотят обратиться к парламентам иностранных государств с призывом усилить санкционное давление на Россию. Согласно информации о текущем этапе прохождения проекта, размещенном на сайте украинского парламента, профильный комитет в понедельник одобрил документ и направил его для рассмотрения депутатов.

Авторами проекта постановления выступили преимущественно депутаты от президентской партии "Слуга народа", а также от фракций "Европейская солидарность" и "Голос".

"Верховная рада обращается к парламентам иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций с призывом осудить действия Российской Федерации, направленные против территориальной целостности и суверенитета Украины", - сказано в проекте обращения. В нем также есть просьба "усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на "государство-оккупанта" до полного прекращения им вооруженной агрессии и восстановления территориальной целостности Украины".

Среди иных просьб - не признавать Крым российским, осудить "незаконное сооружение РФ мостового перехода через Керченский пролив", отказаться от любого сотрудничества с Россией в военной сфере, включая проведение совместных учений.

Верховная рада предыдущего созыва, в котором около половины мандатов было за президентской фракцией "Блок Петра Порошенко", а также "Народным фронтом" экс-премьера Арсения Яценюка, неоднократно принимала антироссийские обращения к мировой общественности с просьбой осудить те или иные решения РФ, а также усилить санкции против Москвы. В этих документах Россия обвинялась в нарушении территориальной целостности Украины. В этой связи Киев просил применять санкции против РФ, в том числе персональные. Отдельные обращения касались Крыма, который Киев не признает российским, а также в связи с решением российской стороны упростить процедуру выдачи паспортов для жителей Донбасса.