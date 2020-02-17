Великобритания присоединилась к новым санкциям ЕС против властей Сирии

ЛОНДОН, 17 февраля. /ТАСС/. Великобритания, вышедшая из состава Евросоюза 31 января, присоединилась к новым санкциям ЕС против властей Сирии. Об этом говорится в заявлении, распространенном в понедельник МИД Соединенного Королевства.

В черный список ЕС были добавлены восемь бизнесменов и две компании, чья деятельность, с точки зрения Брюсселя, "приносила пользу режиму президента Сирии Башара Асада".

"В соответствии с условиями действия переходного периода [после Brexit] Великобритания также ввела данные санкции, позволяющие заморозить активы упомянутых лиц в ЕС и Соединенном Королевстве, а также помешать им въезжать на территорию ЕС и Соединенного Королевства", - сказано в документе. В нем также подчеркивается, что британские санкции в отношении Сирии продолжат действовать и после декабря 2020 года, когда переходный период завершится. Они будут сняты лишь после того, как правительство Асада "со всей серьезностью включится в политический процесс под эгидой ООН, который представляет собой единственный путь к завершению данного конфликта".

Как отметил замглавы британского МИД Джеймс Клеверли, королевство "продолжает тесно сотрудничать со своими европейскими партнерами, чтобы те, кто наживаются на разрушительной войне в Сирии, оказались под санкциями".