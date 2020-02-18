Киев настаивает на создании группы по передаче контроля на границе с РФ в Донбассе

КИЕВ, 18 февраля. /ТАСС/. Киев предлагает создать рабочую группу для рассмотрения вопроса передачи контроля на границе с Россией в Донбассе до очередного саммита лидеров стран "нормандского формата" (Германия, Россия, Франция, Украина). Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире украинского телеканала ICTV.

"Последний раз удалось согласовать семь позиций, среди которых не нашлось места вопросу границы. Но именно этот вопрос ставит президент [Владимир] Зеленский. По меньшей мере первым шагом, который мы предлагали РФ, - создать рабочую группу для вопроса, каким образом происходит передача границы Украине. По состоянию на сегодня такая группа не создана. Президент Зеленский будет настаивать, чтобы этот вопрос был рассмотрен", - сказал Пристайко.

По его словам, следующая встреча "нормандской четверки" ориентировочно запланирована на апрель.

Основы урегулирования в Донбассе

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, проведение амнистии, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Однако до сих пор этот план остается нереализованным, так как стороны систематически нарушают режим тишины. Украинская сторона полностью отказалась от выполнения пункта об амнистии, продолжает экономическую блокаду Донбасса. Не выполнен ни один из пунктов политического урегулирования: не проведена конституционная реформа, не введен в действие закон об особом статусе региона, не принят закон о выборах в Донбассе. Вместо этого украинская сторона, ссылаясь на необходимость обеспечения безопасности, настаивает на передаче ей участка границы с РФ, хотя это должно произойти, согласно минским договоренностям, только после выборов.