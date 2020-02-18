Кипр проводит совместные военные учения с Францией с участием авианосца "Шарль де Голль"

НИКОСИЯ, 18 февраля. /ТАСС/. Военные учения под названием "Talos 1 - 2020" с участием Национальной гвардии Республики Кипр и французского авианосца "Шарль де Голль" проходят в Восточном Средиземноморье. Об этом сообщила в ночь с понедельника на вторник газета Cyprus Mail.

В начавшихся еще утром в понедельник маневрах задействованы системы ПВО для отработки сценария действий при гипотетическом нападении внешних сил на Республику Кипр. "Сегодня состоялась первая фаза совместных учений с Францией, целью которой была атака виртуальных целей", - приводит издание слова кипрского министра обороны Савваса Ангелидиса.

Глава оборонного ведомства островного государства также сообщил, что рассчитывает во время встречи во вторник со своей французской коллегой Флоранс Парли обсудить вопрос о дальнейшем сотрудничестве двух стран в области безопасности и обороны. "У нас будет возможность обменяться мнениями по оценке рисков для региона", - сказал Ангелидис.

У министра вооруженных сил Франции, которая прибыла с визитом на Кипр, во вторник также запланирована встреча с президентом островного государства Никосом Анастасиадисом.

Ожидается, что в пятницу французский авианосец пришвартуется в порту кипрского города Лимасол и простоит там пять дней. В субботу на его борту должен состояться торжественный прием, на котором, как ожидается, будут присутствовать Анастасиадис и другие представители гражданских и военных властей Кипра, а также сотрудники дипломатического корпуса.

С тех пор, как Турция стала осуществлять буровые работы в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Республики Кипр, официальная Никосия всячески демонстрирует, что у маленького островного государства есть множество весомых союзников, и все активнее привлекает партнеров по ЕС и другие союзнические государства к проведению совместных военных и поисково-спасательных маневров внутри своей ИЭЗ.