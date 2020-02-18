Избирком Боливии вынесет решение о допуске Эво Моралеса на выборы в ближайшее время

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 февраля. /ТАСС/. Высший избирательный суд Боливии завершит анализ жалоб против регистрации экс-президента Эво Моралеса кандидатом в сенаторы в ближайшие дни. Об этом заявил в понедельник председатель инстанции Сальвадор Ромеро.

"Все политики, против которых было выдвинуто требование об отклонении их регистрации, находятся в категории кандитатов, в отношении которых ВИС проводит тщательную проверку. Решение будет озвучено в самые короткие сроки", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала Bolivia TV

По словам Ромеро, список кандидатов, которые уже точно не смогут принять участие в выборах, так как они не исправили замечания ВИС к документам, будет опубликован "в ближайшие часы". В это число вошли около 60% политиков, к заявкам которых были претензии.

Ранее ВИС Боливии предъявил замечания к документам, поданным Моралесом и экс-министром экономики Луисом Арсе, баллотирующимся в президенты. В частности, инстанция потребовала подтвердить, что оба политика постоянно проживают в Боливии. После отставки в ноябре прошлого года Моралес покинул страну и отправился в Мексику, а затем в Аргентину, предоставившую ему статус беженца. Арсе также покинул страну в декабре и вернулся на родину только в конце января. "Движение к социализму" 13 февраля подало новые документы за своих кандидатов.

В Боливии 20 октября 2019 года прошли президентские выборы. Согласно данным ВИС, большинство голосов получил Моралес. Его главный соперник Карлос Меса заявил, что не признает победу оппонента в первом туре. Вслед за оглашением результатов голосования противники Моралеса организовали акции протеста, в стране начались беспорядки.

После трех недель протестов Моралес покинул свой пост, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Обязанности президента до проведения нового голосования взяла на себя второй вице-спикер Палаты сенаторов Жанин Аньес, представляющая оппозицию. Новые выборы запланированы на 3 мая.