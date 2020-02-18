Оппозиция в Тбилиси проводит акцию протеста против назначения нового генпрокурора

ТБИЛИСИ, 18 февраля. /ТАСС/. Около ста представителей оппозиционных партий, их сторонников и гражданских активистов проводят акцию протеста во вторник у стен парламента против назначения Ираклия Шотадзе генеральным прокурором Грузии. Кадры с митинга в прямом эфире транслирует телеканал "Мтавари архи".

"Сегодня большинство в парламенте Грузии должно принять еще одно позорное решение. Оно всегда принимает противоречивые и преступные для страны решения. Сегодня они [депутаты] собираются и по всей вероятности утвердят Шотадзе генеральным прокурором. Именно это мы опротестовываем", - сказал один из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Заал Удумашвили "Мтавари архи".

Митингующие расположились около трех служебных входов в парламент и освистывают депутатов, которые собираются на заседание. Участники митинга несколько раз вступали в стычки с полицией, которая оттесняла их от входов. О задержанных не сообщается.

Шотадзе уже руководил генпрокуратурой Грузии и покинул пост в мае 2018 года, когда Тбилиси охватили масштабные акции в поддержку отца убитого в декабре 2017 года 16-летнего подростка Давида Саралидзе, Зазы. Отец убитого парня утверждал, что прокуратура ненадлежащим образом расследовала дело об убийстве его сына и не всех виновных привлекла к уголовной ответственности. Оппоненты власти считают, что человек, который ушел с поста на фоне акций протеста, не должен вновь возвращаться на эту должность.

Должность генпрокурора Грузии стала вакантной после того, как в декабре 2019 года парламент утвердил руководителя ведомства Шалву Тадумадзе судьей Верховного суда.