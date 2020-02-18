Медведчук заявил об отсутствии прогресса в мирном урегулировании в Донбассе

"Любое обострение, любая эскалация - свидетельство того, что у нас нет продвижения на пути к миру, - сказал он журналистам в кулуарах Верховной рады. - Если вы вспомните не только минские соглашения, но и Парижское коммюнике 9 декабря, то там было установлено и подтверждено главами государств, членов нормандского формата, что до конца года должен быть установлен "стабильный, постоянный режим прекращения огня".

КИЕВ, 18 февраля. /ТАСС/. Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Верховной рады Виктор Медведчук считает, что в условиях нарушения режима прекращения огня нельзя говорить об устойчивом прогрессе в мирном урегулировании.

Политик напомнил, что уже середина февраля, но прекращения огня нет. "Согласно сводкам СММ ОБСЕ, за прошедшую неделю обстрелы были с двух сторон по линии соприкосновения - как со стороны Украины, так и со стороны непризнанных республик. И это огромное количество, сотни обстрелов за прошедшую неделю. Такие сводки ОБСЕ мы слышим и читаем каждый день", - цитирует Медведчука телеканал "112 Украина".

Представитель украинской оппозиции считает, что прогресса в урегулировании не будет до тех пор, пока Киев не начнет выполнять политические пункты минских соглашений. Необходимо, по его словам, идти по пути выполнения минских договоренностей, итогового коммюнике последнего саммита "нормандского формата", "чтобы прекратить огонь и перейти к выполнению других вопросов: подготовки выборов, принятия закона о выборах и имплементации в украинское законодательство "формулы Штайнмайера". "Пока этих шагов не будет сделано, я думаю, что различные случаи, которые, к сожалению, были сегодня, о которых сообщается в украинских СМИ, они, к сожалению, будут иметь место или будет почва для подобных действий", - заключил Медведчук.

Сегодня стороны конфликта в Донбассе сообщили об обострении ситуации на линии разделения.