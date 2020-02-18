Президент Болгарии подтвердил свой визит в Москву на 75-летие Победы

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Президент Болгарии Румен Радев подтвердил в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным свое участие в торжествах в Москве 9 мая по случаю 75-летия Победы. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Глава болгарского государства подтвердил свое участие в торжествах в Москве 9 мая 2020 года, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.

Путин и Радев также обсудили проекты двух стран в сфере энергетики, беседа состоялась по инициативе болгарской стороны. "Обсужден ряд актуальных вопросов российско-болгарского сотрудничества, с акцентом на реализацию проектов в сфере энергетики", - сообщили в пресс-службе Кремля.