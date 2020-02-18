Макрон: разрабатывать план против ислама было бы большой ошибкой

ПАРИЖ, 18 февраля. /ТАСС/. Врагом Французской Республики является исламистский сепаратизм, а разработка плана против ислама стала бы большой ошибкой. Об этом заявил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая с речью, посвященной борьбе с сепаратизмом и радикализацией.

"Исламистский сепаратизм несовместим со свободой и равенством, несовместим с неделимостью республики и необходимым единством нации", - подчеркнул он. По словам главы государства, речи о том, чтобы "заклеймить какую-либо религию", не идет. "То, что мы должны сделать, не является, как я иногда слышу от некоторых, планом против ислама. Это было бы большой ошибкой", - пояснил он.

Как указал Макрон, "нельзя смириться с тем, что кто-то отказывается пожать руку женщине, поскольку она женщина". "В республике нельзя требовать свидетельства о девственности для вступления в брак, в республике никогда нельзя смириться с тем, что законы религии могут быть выше законов республики", - обратил внимание он.

Президент отметил, что Франция должна бороться с "иностранным влиянием" в религиозной сфере. В частности, он заявил, что республика прекратит принимать "командированных имамов", которых присылают другие государства, а также усилит контроль "за иностранным финансированием мест отправления культа". Одновременно, по словам Макрона, будет увеличено число имамов, обучающихся во Франции.