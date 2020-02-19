ОБСЕ зафиксировала более 2500 взрывов в Луганске в ходе последнего обострения

ООН, 19 февраля. /ТАСС/. Обострение конфронтации на востоке Украины, где за сутки в Луганской области произошло более 2500 взрывов, может привести к эскалации конфликта. Об этом заявил во вторник глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Яшар Чевик, выступая по видеосвязи с докладом Совету Безопасности ООН. Встреча СБ проходит по инициативе России.

"Сегодня СММ зарегистрировала очень серьезный инцидент в западной части Луганской области, - сказал он. - Там значительно участились случаи нарушения огня, зафиксировано более 2500 взрывов. Миссия продолжает анализировать полученную сегодня информацию".

"Как и в прошлом, такие вспышки конфликта могут навредить наметившимся ранее позитивным тенденциям и создать риск эскалации", - добавил Чевик.

Ранее Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине зафиксировала всплеск нарушений режима прекращения огня на линии соприкосновения в Луганской области, в том числе 2,3 тыс. взрывов, говорится в оперативном отчете СММ ОБСЕ.

По данным миссии, 18 февраля во время патрулирования в районе населенного пункта Золотое, наблюдения на передовых патрульных базах в Кадиевке и Попасной, а также "мониторинга при помощи камер видеонаблюдения СММ констатировала существенное увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав, среди прочего, более 2,3 тыс. взрывов". Команда СММ также направила в указанный район беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия и в настоящее время анализирует материалы фото- и видеофиксации. "СММ уточняет состояние ситуации с безопасностью в этом районе", - говорится в отчете.

Действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр и министр иностранных дел Албании Эди Рама и генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер призвали стороны конфликта на востоке Украины избежать эскалации ситуации в Донбассе и соблюдать режим прекращения огня в свете решений саммита "нормандской четверки" в Париже в 2019 году.

Во вторник утром стороны конфликта в Донбассе заявили об обострении ситуации на линии разделения, обвинив в этом друг друга. По версии Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР), украинская диверсионно-разведывательная группа подорвалась на минном поле при попытке приблизиться к позициям военнослужащих республики в районе Голубовского. После этого с целью прикрыть эвакуацию погибших и раненых диверсантов киевские силовики нанесли массированный удар по населенным пунктам ЛНР. В результате массированных обстрелов один мирный житель республики был тяжело ранен, а также разрушены объекты гражданской инфраструктуры в Кировске и Донецком.

В свою очередь в Киеве заявили, что во вторник утром со стороны ЛНР были "атакованы позиции" ВСУ, в частности вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В штабе украинских сил в Донбассе сообщили о гибели одного и ранении трех военнослужащих ВСУ, еще двое контужены.