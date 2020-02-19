{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

ОБСЕ зафиксировала более 2500 взрывов в Луганске в ходе последнего обострения

Команда СММ продолжает анализировать полученную информацию

ООН, 19 февраля. /ТАСС/. Обострение конфронтации на востоке Украины, где за сутки в Луганской области произошло более 2500 взрывов, может привести к эскалации конфликта. Об этом заявил во вторник глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Яшар Чевик, выступая по видеосвязи с докладом Совету Безопасности ООН. Встреча СБ проходит по инициативе России.

"Сегодня СММ зарегистрировала очень серьезный инцидент в западной части Луганской области, - сказал он. - Там значительно участились случаи нарушения огня, зафиксировано более 2500 взрывов. Миссия продолжает анализировать полученную сегодня информацию".

"Как и в прошлом, такие вспышки конфликта могут навредить наметившимся ранее позитивным тенденциям и создать риск эскалации", - добавил Чевик.

Ранее Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине зафиксировала всплеск нарушений режима прекращения огня на линии соприкосновения в Луганской области, в том числе 2,3 тыс. взрывов, говорится в оперативном отчете СММ ОБСЕ.

По данным миссии, 18 февраля во время патрулирования в районе населенного пункта Золотое, наблюдения на передовых патрульных базах в Кадиевке и Попасной, а также "мониторинга при помощи камер видеонаблюдения СММ констатировала существенное увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав, среди прочего, более 2,3 тыс. взрывов". Команда СММ также направила в указанный район беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия и в настоящее время анализирует материалы фото- и видеофиксации. "СММ уточняет состояние ситуации с безопасностью в этом районе", - говорится в отчете.

Действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр и министр иностранных дел Албании Эди Рама и генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер призвали стороны конфликта на востоке Украины избежать эскалации ситуации в Донбассе и соблюдать режим прекращения огня в свете решений саммита "нормандской четверки" в Париже в 2019 году.

Во вторник утром стороны конфликта в Донбассе заявили об обострении ситуации на линии разделения, обвинив в этом друг друга. По версии Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР), украинская диверсионно-разведывательная группа подорвалась на минном поле при попытке приблизиться к позициям военнослужащих республики в районе Голубовского. После этого с целью прикрыть эвакуацию погибших и раненых диверсантов киевские силовики нанесли массированный удар по населенным пунктам ЛНР. В результате массированных обстрелов один мирный житель республики был тяжело ранен, а также разрушены объекты гражданской инфраструктуры в Кировске и Донецком.

В свою очередь в Киеве заявили, что во вторник утром со стороны ЛНР были "атакованы позиции" ВСУ, в частности вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В штабе украинских сил в Донбассе сообщили о гибели одного и ранении трех военнослужащих ВСУ, еще двое контужены.

Теги
УкраинаКризис на Украине
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Трамп убежден, что власти Китая крайне профессионально подходят к борьбе с коронавирусом
В КНР строятся больницы за короткий промежуток времени, отметил американский лидер
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС