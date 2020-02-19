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Франция может пересмотреть статус беженца Павленского в зависимости от решения суда

Глава МВД Кристоф Кастанер отметил, что говорить об экстрадиции еще слишком рано

ПАРИЖ, 19 февраля. /ТАСС/. Власти Франции могут рассмотреть вопрос об отзыве политического убежища для российского художника-акциониста Петра Павленского по итогам судебного разбирательства в связи с его участием в драке на Новый год. Об этом сообщил в среду министр внутренних дел республики Кристоф Кастанер в эфире радио France Info.

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"Я не могу высказываться по поводу его случая, - заявил министр в ответ на вопрос о возможной депортации Павленского в связи с тем, что он опубликовал интимные видео одного из кандидатов в мэры Парижа, - но я ожидаю от человека, который пользуется статусом политического беженца, что он будет стремиться быть примерным гражданином. <...> Он таковым не являлся в ночь с 31 декабря на 1 января, когда он ударил по голове двух человек, ударил третьего человека, после чего организовал свой побег и скрывался на протяжении месяца".

"Будет судебное разбирательство, посмотрим, будут ли в его отношении какие-то санкции. После этого мы сможем поставить вопрос о его статусе беженца", - пояснил он. Министр отметил, что говорить об экстрадиции еще слишком рано и нужно дать время судебным властям разобраться в двух расследованиях против россиянина.

"У него будет месяц на апелляцию, он найдет хороших адвокатов, а таких, кто готов встать на его сторону, много. Они будут его защищать и пытаться помешать нам провести в его отношении процедуру выдворения [из страны], - отметил Кастанер. - Но всему свое время".

Парижская прокуратура начала во вторник два предварительных расследования в отношении художника-акциониста Петра Павленского, задержанного во Франции 16 февраля. Одно из них связано с подозрениями в совершении Павленским нападения с применением оружия, второе - с распространением видео интимного характера из жизни французского политика Бенжамена Гриво, который претендовал на должность мэра Парижа, но после публикации этой видеозаписи объявил о своем отказе от дальнейшего участия в предвыборной гонке. По этому делу проходит также подруга акциониста - 29-летняя Александра де Таддео, которой был адресован видеоролик.

По словам юристов, Павленскому может грозить 2 года лишения свободы и штраф в размере 60 тыс. евро. Это наказание предусмотрено статьей Уголовного кодекса Франции о "распространении информации или изображений сексуального характера, касающихся частного лица, без его разрешения". Прокуратура потребовала предварительного заключения под стражу Павленского и его спутницы.

В новость были внесены изменения (11:50 мск) — добавлена информация по тексту.

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