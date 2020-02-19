В Раде потребовали официально признать события на "майдане" "революцией достоинства"

КИЕВ, 19 февраля. /ТАСС/. Бывший глава Института Национальной памяти Украины и депутат от фракции "Европейская солидарность" Владимир Вятрович призвал Раду официально признать события на "майдане" 2014 года "революцией достоинства". С такой инициативой Вятрович выступил в среду с трибуны Рады по случаю шестой годовщины расстрелов на "майдане".

"Нам крайне необходимо принять в парламенте заявление, которым была бы дана четкая оценка "майдану" как "революции достоинства". Такое заявление готово. Его авторами являются представители почти всех политических групп и фракций парламента, кроме "Оппозиционной платформы - За жизнь", - сказал он.

Вятрович призвал депутатов "созвать внеочередную сессию и принять такое постановление".

Свой призыв он обосновал тем, что в украинских СМИ "майдан" стали называть "государственным переворотом", что, по его мнению, является недопустимым. "Принятие подобного заявления продемонстрирует украинскому обществу, что нынешнему парламенту и Украине в целом важны ценности, за которые погибли герои "небесной сотни", - заключил он.

Заявление Вятровича уже раскритиковали в президентской фракции "Слуга народа". "Вятрович искренне ужаснулся тому, что вокруг полным полно тех, кто считает "майдан" государственным переворотом, а не никакой не революцией. И уж тем более, достоинства. В качестве экстренной меры Вятрович потребовал, чтобы парламент признал "майдан" революцией. Ясное дело, если признает, сомневающиеся сразу облегченно вздохнут и уверуют. Все же просто", - иронично подметил депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский.