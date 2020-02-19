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Меркель заявила о невозможности сотрудничества с правыми партиями

Внутриполитический скандал в Германии разгорелся после выборов в парламент федеральной земли Тюрингия, на его фоне председатель ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которой прочили должность канцлера, объявила о том, что уйдет в отставку

БЕРЛИН, 19 февраля. /ТАСС/. Консервативный Христианско-демократический союз (ХДС) не будет сотрудничать с правой партией "Альтернатива для Германии" (АдГ). Об этом заявила в среду канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Санной Марин на фоне разгоревшегося в ФРГ внутриполитического конфликта.

"Партии, которые представлены в коалиции (консерваторы и социал-демократы - прим. ТАСС), не сотрудничают с "Альтернативой для Германии", - сказала Меркель, являющаяся членом ХДС.

Внутриполитический скандал в ФРГ разгорелся после выборов в парламент федеральной земли Тюрингия 5 февраля. Местный парламент избрал на пост главы региона Томаса Кеммериха из Свободной демократической партии (СвДП). Это было сделано при помощи голосов депутатов от АдГ, вместе с ними кандидата поддержали и депутаты от ХДС. Ситуации, когда премьер федеральной земли в современной истории получает свой пост благодаря голосам правых популистов, еще не было в ФРГ. Меркель лично подвергла критике ход голосования и потребовала перевыборов.

Скандал вышел на федеральный уровень: председатель ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которой прочили должность канцлера, объявила о том, что уйдет в отставку. Считалось, что изначально на нее ставку делала сама Меркель, когда в 2018 году освобождала высшую партийную должность. На сегодняшней пресс-конференции Меркель сказала, что не собирается вмешиваться в выбор новых претендентов на должность главы ХДС.

Теги
Меркель, АнгелаГермания
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