Министр обороны Украины заявил, что ситуация в Донбассе успокоилась

КИЕВ, 19 февраля. /ТАСС/. Обострение ситуации в Донбассе не привело к смене позиций Вооруженных сил Украины в зоне конфликта, сейчас ситуация спокойная и контролируемая. Об этом в среду журналистам заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

"По нашей информации, они [украинские военные] временно покинули опорный пункт (в месте обострения в Донбассе - прим. ТАСС), в целом наши позиции остались неизменные", - заверил министр.

Загороднюк добавил, что на месте обострения сейчас "ситуация абсолютно контролируемая", и "поводов для паники нет".

Во вторник стороны конфликта в Донбассе сообщили об обострении ситуации на линии соприкосновения.