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Ереванский суд оставил под арестом владельца оппозиционного телеканала TV5

Армена Тавадяна обвиняют в попытке подкупа свидетеля по делу о свержении конституционного строя в 2008 году

ЕРЕВАН, 19 февраля. /ТАСС/. Суд общей юрисдикции Еревана на заседании в среду принял решение отклонить ходатайство адвокатов владельца оппозиционного армянского телеканала TV5 Армена Тавадяна, который обвиняется в попытке подкупа свидетеля по делу о свержении конституционного строя в 2008 году, и оставить его под арестом. Об этом сообщил журналистам адвокат Тавадяна Арам Орбелян.

"Мы представили ходатайство об изменении меры пресечения в отношении нашего подзащитного под залог. Суд отклонил ходатайство, Тавадян останется под арестом", - отметил он.

Тавадян был задержан 24 декабря 2019 года по решению Специальной следственной службы Армении. Ранее полиция страны распространила заявление о том, что один из сторонников бывшего президента республики Роберта Кочаряна, арестованного в рамках "дела 1 марта", попытался подкупить свидетеля, чтобы тот дал выгодные им показания во время судебного разбирательства.

TV5 является одним из ведущих телеканалов Армении, который критикует нынешние власти страны.

Процесс по делу о свержении конституционного строя в марте 2008 года, по которому проходят Кочарян, бывший генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-министр обороны Армении Сейран Оганян и бывший вице-премьер Армен Геворкян, начался 12 сентября в суде общей юрисдикции Еревана.

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Армения
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