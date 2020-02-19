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США осудили решение Китая выслать из страны трех журналистов Wall Street Journal

Ранее Пекин принял решение аннулировать аккредитацию трех корреспондентов издания из-за статьи "Китай - настоящий больной Азии"

ВАШИНГТОН, 19 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео в среду осудил действия властей КНР, которые обязали трех лишенных аккредитации журналистов газеты The Wall Street Journal покинуть Китай.

"США осуждают выдворение Китаем трех зарубежных корреспондентов The Wall Street Journal", - говорится в заявлении Помпео, распространенном пресс-службой Госдепартамента.

Ранее правительство Китая приняло решение аннулировать аккредитацию трех корреспондентов The Wall Street Journal в Пекине из-за публикации статьи под заголовком "Китай - настоящий больной Азии". Как заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, "Китай не приветствует публикации, носящие расистский характер, а также преднамеренно очерняющие китайские СМИ". Позднее The Wall Street Journal сообщила, что журналистам предписано покинуть страну в течение пяти дней.

Теги
СШАКитайПомпео, Майкл (Майк)
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