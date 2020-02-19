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Кризис в Сирии

США надеются, что Россия и Турция смогут избежать столкновения в Идлибе

Ситуация в провинции резко обострилась после того, как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины

ВАШИНГТОН, 19 февраля. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов надеются, что Россия и Турция смогут найти способ избежать столкновения в провинции Идлиб. Об этом заявил в среду на брифинге официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

"Мы наблюдаем, как Россия и Турция приблизились к более масштабному конфликту в этом районе. Мы надеемся, что они найдут решение, чтобы избежать этого", - сказал он.

Ситуация в Идлибе резко обострилась после того, как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. В результате погибли военные специалисты из РФ и Турции. Сирийская армия предприняла ответные действия против экстремистов, взяв 5 февраля город Саракиб.

Утром 11 февраля сирийская оппозиция, поддерживаемая Турцией, приступила к масштабным атакам против войск Сирии по двум направлениям - на Саракиб и населенный пункт Нейраб, расположенный севернее Саракиба в провинции Идлиб. Наступление оппозиции велось под мощным огневым прикрытием турецкой артиллерии. Активное участие в боях принимали сторонники террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). Отряды сирийской армии отразили эти атаки. Боевики понесли значительные потери в живой силе.

В среду президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о готовности Анкары задействовать всю боевую мощь в случае проведения операции в Идлибе. Он также заявил, что начало новой военной операции в Идлибе является "лишь вопросом времени", все приготовления для ее проведения уже завершены.

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СШАСирияТурцияРоссияКризис в Сирии
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