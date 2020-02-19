На севере Чада армейские части пресекли попытку прорыва повстанческих отрядов из Ливии

ПРЕТОРИЯ, 19 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) Чада отразили в среду попытку отрядов повстанческой группировки прорваться с территории Ливии на север страны, ликвидировав до 40 боевиков и ранив 38. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на чадские военные власти.

"Повстанцы атаковали армейские позиции около пяти часов утра, - заявил полковник ВС Чада Бермендоа. - Правительственные силы отразили нападение и сейчас преследуют противника". По его словам, боевики из движения "Совет военного командования по спасению республики" (CCMSR) пытались проникнуть в район Тибести на самом севере Чада, где ведутся крупные разработки золота.

Группировка CCMSR была создана летом 2016 года активными участниками вооруженных мятежей против центрального правительства Чада. Ее целью является установление контроля над северными районами Чада. Подразделения этой группировки приняли в 2018 году участие в гражданской войне в Ливии, закрепившись в южных районах страны. Со своих баз они совершают также набеги на территорию Чада.