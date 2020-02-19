Лидер эстонской оппозиции считает глупостью территориальные претензии к России

ТАЛЛИН, 19 февраля. /ТАСС/. Выдвижение территориальных претензий к России рядом эстонских политиков является глупостью и вредит безопасности этой балтийской республики. Такое мнение в среду высказала лидер крупнейшей в Эстонии оппозиционной Партии реформ Кая Каллас.

"Хотя при вступлении в НАТО в 2004 году мы заявляли, что у нас нет никаких территориальных претензий к России, что у нас нет никаких нерешенных споров, благодаря чему мы и вступили в НАТО, теперь эта глава открывается снова. Или по крайней мере этот вопрос пытаются вынести на внутриполитическую повестку. Я считаю, что это глупо", - сказала она в эфире местной радиостанции Raadio 4.

"Что касается границы, то очень важно, чтобы у нас был пограничный договор с Россией. Вопрос не только в пунктах пропуска. Это соглашение, конкретный договор, который прописывает, где проходит граница. Для нашей безопасности это имеет гораздо более важное значение, чем какие-то территориальные претензии", - считает Каллас.

Линия эстонско-российской границы была согласована в 2005 году после почти 11 лет переговоров. Тогда же был подписан пограничный договор, но после его внесения на ратификацию в эстонский парламент депутаты включили в преамбулу упоминание о Тартуском договоре 1920 года. В этих условиях Москва отозвала свою подпись, а процесс остался незавершенным.

Переговоры возобновились в конце 2012 года. Соответствующий договор, подписанный в феврале 2014 года главами МИД Эстонии и РФ, для вступления в силу должен быть ратифицирован парламентами обеих стран.

По условиям Тартуского договора, заключенного между РСФСР и Эстонией 2 февраля 1920 года, Ивангород и часть Печорского района принадлежали Эстонии. После вхождения республики в состав СССР в 1940 году указанные территории отошли РСФСР.